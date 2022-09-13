«ولد أمه» مسلسل جديد بمشاركة نخبة من النجوم

المصدر: دبي - البيان

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روج المنتج جمال سنان، عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» لمسلسل «ولد أمه»، حيث نشر بوسترات جديدة للعمل، وكتب معلقاً: «يتم تصويره حالياً في الكويت ويجمع نخبة من النجوم القديرة سوسن بدر، القدير جمال الردهان، النجم محمود بو شهري والنجوم المميزين أحمد السلمان، نور الدليمي، أحلام حسن، حبيب غلوم، سماح، شيماء رحيمي وآخرين، تأليف الصديق فهد العليوة وإخراج الصديق حسين دشتي».

مسلسل «للموت»

وقد أعلن المنتج جمال سنان عن بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل «للموت»، تمهيداً لعرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2023. وكان مسلسل «للموت» بموسمه الثاني قد تصدر الترند ونسب المشاهدة بعدد من الدول العربية وما زال يحقق نسب مشاهدة مرتفعة على منصة «شاهد» رغم مرور عدة أشهر على عرضه في موسم دراما رمضان 2022.

ومسلسل «للموت» من تأليف ندين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة «إيغل فيلمز» للمنتج جمال سنّان وبطولة كل من ماغي بو غصن ودانييلا رحمة ومحمد الأحمد وباسم مغنية ونجوم آخرين.