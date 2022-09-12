بسبب زوجها.. الإعلامية المصرية دعاء فاروق تستغيث

المصدر: البيان

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أطلقت الإعلامية المصرية دعاء فاروق استغاثة عاجلة إلى متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت دعاء أن زوجها تعرَّض لوعكة صحية شديدة دخل على أثرها مستشفى الشيخ زايد التخصصي في القاهرة.

وكتبت، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «طيب مضطرة لأول مرة أستغيث، جوزي بينزف نزيف شديد، وأنا في طوارئ مستشفى زايد التخصصي، حد يلحقني».

يُذكر أن دعاء فاروق إعلامية وصحفية مصرية، عملت في كل من قناة «اقرأ» الفضائية، وشبكة تليفزيون «الحياة»، حيث تصاعدت جماهيريتها برامج: «مجلس الفتوى في رمضان»، و«كلام من القلب» و«الدين والحياة»، ولها مقالات في صحف ومجلات مختلفة.