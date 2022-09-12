القضاء المصري يسجن الفنان سامو زين سنتين

المصدر: البيان

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حكم القضاء المصري، اليوم، بسجن الفنان السوري أسامة الأبرص الشهير بـ«سامو زين».

وعاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار معتز صادق، الفنان بالحبس سنتين، وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامه بالتهرب من سداد مليون و300 ألف جنيه مصري للضرائب.

وقضت المحكمة بتغريم الفنان قيمة مبلغ التهرب نفسه والمصروفات، وذلك حسبما أفاد موقع «بوابة الأهرام» الإخباري.

وكشفت عريضة القضية عن أن سامو تهرب من سداد مبلغ 1.397.393 جنيهاً مصرياً للضرائب.