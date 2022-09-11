الفنانون وأفراد الجمهور يتمنون الشفاء العاجل للفنان ضاعن جمعة

المصدر: دبي - البيان

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حث الممثل الإماراتي أحمدعبدالرزاق، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، الجمهور والمتابعين على الدعاء للنجم الإماراتي القدير ضاعن جمعة، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية. وقال أحمد عبدالرزاق في تغريدته: «دعواتكم للفنان والمدرس ضاعن جمعة درس لأجيال وأمتع الجمهور بفنه.. ربي يشفيه ويعافيه ويطول بعمره».

وتفاعل أفراد الجمهور مع تغريدة أحمدعبدالرزاق وتمنى السلامة والشفاء العاجل للفنان ضاعن جمعة، وكتب أحدهم «الله يشفيه ويقومه بالسلامة».

وضاعن جمعة ممثل إماراتي قدير من مواليد، 1948بدأ مسيرته الفنية عام 1971، وقدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والتلفزيون، حيث ينتمي إلى الرعيل الأول، وهو أحد رواد الفن في الإمارات الذي أسهم في التأسيس لنهضة الدراما الإماراتية والخليجية من خلال جملة من الأعمال الفنية التي قدمها في المسرح والتلفزيون إلى جانب الفنانين سلطان الشاعر ومحمد الجناحي وجابر نغموش وأحمد الجسمي وغيرهم من الفنانين.

ومن المسلسلات التلفزيونية التي شارك بها ضاعن جمعة «ساعة الصفر» و«زمن الطيبين» و«ديمة وحليمة» و«ظلال الماضي» وغيرها.