شاروخان يروج للسياحة العلاجية في الإمارات

المصدر: أبو ظبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت شركة برجيل القابضة، رائدة خدمات الرعاية الصحية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأكبر في الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع النجم الهندي شاروخان كسفير جديد للعلامة التجارية.

وأعلنت، أنه تم الاتفاق مع النجم شاروخان، على الظهور في حملة إعلانية على عدة منصات في منطقة الخليج، لصالح مجموعة الرعاية الصحية المذكورة، وسيتم الكشف عن تفاصيل الحملة في الأسابيع المقبلة.

الشراكة بين «برجيل القابضة» وشاروخان، تمثل أول منصب كسفير للرعاية الصحية للفنان الهندي الملقب بـ «ملك بوليوود»، وتتطلع شركة برجيل القابضة، التي تدير 39 مستشفى ومركزًا طبيًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى الاستفادة من شعبية شاروخان الهائلة ومصداقيته على المستوى الدولي.

وفي إطار جهودها لجذب المزيد من الباحثين عن السياحة العلاجية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم برجيل القابضة بتوسيع شراكاتها البحثية على مستوى العالم وتوسيع عملياتها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

قال النجم شاروخان: «الرعاية الصحية هي قطاع يهمنا جميعًا ولدينا جميعًا تجارب معه، وزيارتي إلى مدينة برجيل الطبية في أبو ظبي والاستماع إلى الدكتور شمشير فاياليل كانت مليئة بالمعلومات وملهمة».

وأضاف: «التقيت بالموظفين وشعرت بالحماسة الشديد والفخر بهم، لقد كان الأمر ممتعًا حقًا، وهم قيمون للغاية، فهم ملتزمون بتقديم الدعم والمساعدة للناس وأنا متحمس لأن أكون جزءًا من تلك المنظمة».

وقال الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: «يجسد شاروخان التميز وباعتباره نجمًا عالميًا فقد فاز بقلوب الملايين في جميع أنحاء المنطقة، وتشترك شركة برجيل القابضة والسيد شاروخان في رغبتهما لإثراء حياة الناس وتحويلها للأفضل، كما أن شخصية شاروخان ومبادئه سيتردد صداها بقوة مع العلامة التجارية.

وأضاف: تعكس هذه الشراكة قيمنا الأساسية وتلهمنا لمواصلة خدمة المجتمع من خلال رعاية صحية عالمية المستوى في المنطقة وخارجها.