هل أنجبت؟.. ياسمين صبري تكشف حقيقة صورتها بصحبة طفلة

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري حقيقة صورتها المتداولة بصحبة طفلة.

وأوضحت ياسمين، في بيان صحفي نشره موقع «مصراوي» الإخباري، أنها لم تنجب، وأن الطفلة التي ظهرت معها في الصورة المتداولة كانت معها في مسلسل «فرصة تانية».

وأشارت إلى أن الطفلة، وتدعى حلا هاني، جسدت وقتها دور ابنة شقيقتها ضمن أحداث العمل التي كانت تؤدي دورها الفنانة هبة مجدي.

وكانت حلا قد شاركت في أكثر من عمل فني، منها «هبة رجل الغراب»، و«فرصة تانية».

يُذكر أن شائعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل، وتزعم أن لدى ياسمين صبري ابنة من زواجها الأول تُدعى تيا، وعمرها أقل من 10 أعوام.