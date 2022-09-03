كايت موس تدخل عالم التجارة الإلكترونية

المصدر: (لندن - أ.ف.ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت عارضة الأزياء البريطانية كايت موس موقعاً إلكترونياً عن مستحضرات التجميل والأكسسوارات سمّته «كوزموس» سعياً منها، وقد بلغت الثامنة والأربعين، إلى إعادة التموضع مهنياً وتكريس نفسها مرجعاً مُلهِماً في ما يتعلق بحياة الرفاهية والعافية، حاذية بخطوتها هذه حذو مجموعة من المشاهير بنوا إمبراطوريات في مجال التجارة الإلكترونية.

وعبر هذا الموقع، دعت نجمة الموضة بعلاقاتها مع الممثل الأمريكي جوني ديب أو موسيقيي الروك الإنجليز كبيت دوهرتي وجيمي هينس، إلى اتّباع أسلوب حياة يركز على الطبيعة «الكونية».

ويبيع الموقع مثلاً سوائل مغذية للبشرة مصنوعة من الكانابيديول والكولاجين بسعر 105 جنيهات استرلينية، ومنتجات من الشاي بسعر 20 جنيهاً وأنواعاً من الرذاذ المعطّر مقابل 120 جنيهاً، تهدف إلى «إيجاد توازن الجسم والروح مع البيئة الطبيعية ودورات الساعة البيولوجية».

وقالت موس في برنامج «ديزرت آيلند ديسكس» عبر «بي بي سي»: «أهوى الرقص لكنني لم أعد أحب فقدان السيطرة على نفسي». وتوقع مؤلف كتاب «لوكس إيه ديجيتال» الذي يصدر في أكتوبر إريك بريون أن يكون «الجمال والعافية عنصرَي النمو الجديدين في قطاع منتجات الفخامة»، وهذا ما يفسّر إقبال النجوم على إطلاق ماركاتهم.