وفاة المخرج المصري علي عبد الخالق

المصدر: البيان

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توفي المخرج المصري الكبير علي عبد الخالق اليوم الجمعة عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض.

وأعلن نجله هشام خبر وفاة والده عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».

وكتب «البقاء لله .أبي في ذمة الله، اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك».

كما أعلن ابن شقيق المخرج على عبدالخالق وفاته متأثرا بإصابته بمرض السرطان.

وكتب احمد عبدالخالق عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمه الله وتعاله يوم الجمعة عمي الحبيب الغالي الأستاذ علي عبدالخالق توفاه الله وهو يصارع الوحش القاتل السرطان ماتت القدوة ومات الخلق».

وأضاف: «اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره».

وكان علي عبد الخالق أعلن إصابته بالسرطان في يوليو الماضي، وكشف الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عن تكفل وزارة الصحة بعلاج المخرج علي عبد الخالق، بعدما كشف عن إصابته بمرض السرطان.

وتحدث عبد الخالق بنفسه وقتها عن انتشار السرطان في مناطق متفرقة من جسمه، قائلا في مداخلة مع الإعلامية إنجي القاضي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية : بدأت في وحدة المركز الطبي العالمي جلسات إشعاع تستمر لخمسة أيام، بمعدل جلسة كل يوم، وفي انتظار نتيجة تحاليل لعينة أخذت مني لتحديد نوع السرطان، والأدوية المناسبة لمواجهته.

وردا على سؤال هل تم تحديد مكان الإصابة بالسرطان؟ قال " في إيدي وكتفي الشمال وبقت حركتها صعبة ومؤلمة جدا، وفي الرئة وعظم الحوض والفخذ اليمين".