الفنان الإماراتي طارق المنهالي يطلق «مولد المجد»

المصدر: دبي ــ البيان

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أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي أغنية «مولد المجد» بمناسبة ذكرى ميلاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأغنية من ألحانه وكلمات الشاعر السعودي سلطان بن بتلاء الحائز على المركز الأول في جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي، وتولى توزيع الأغنية المايسترو أحمد العسال وميكس ماستر علي رمضان وإشراف عام عبدالله الحارثي.

وبهذه المناسبة، قال الفنان طارق المنهالي: سعيد بتلحين وأداء هذا العمل، الذي تميز بطابع (سامري سريع) والفنون السعودية والإماراتية بينهما توافق وتجانس عريق وجميل.