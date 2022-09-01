أسرة طه حسين تفكر في نقل رفاته خارج مصر لهذا السبب

المصدر: البيان

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قالت مها عون، حفيدة عميد الأدب العربي طه حسين، إنهم يفكرون في نقل رفاته خارج مصر، بسبب الأنباء الخاصة باحتمالية إزالة مقبرته، من قبل محافظة القاهرة.

ونقلت صحيفة «المصري اليوم»،عن عون قولها إنه لم يتم التفكير في إجراءات نقل الرفاة، حتى هذه اللحظة، أو البلد الذ سيستقبله خلال الفترة المقبلة.

وقال حسن الزيات حفيد عميد الأدب العربي والموجود في مصر إن المحافظة لم تخبرهم حتى هذه اللحظة بأي جديد بخصوص إزالة المدفن من عدمه.

وأضاف أن الأسرة خاطبت كافة الجهات ولم يتم الرد بأي جديد، ومن ثم لم تتخذ الأسرة قرارا خاصا بالمدفن الذي يضم أفراد الأسرة، وليس الجد طه حسين فقط والمتوفي عام 1973، مشيرا إلى أن عميد الأدب العربي طه حسين خدم مصر وعاش فيها، وينتظرون التقدير الكافي لشخصية بهذه القيمة الكبيرة التي سطرت أثرا ثقافيا كبيرا.

إزالة مقبرة طه حسين

وأثار ظهور علامة X على مقبرة طه حسين الجدل، خاصة أنها تدل على إزالتها لإقامة توسعات في الطريق خلال الفترة المقبلة، والمرتبطة بإنشاء محور ياسر رزق للربط بعدة محاور أخرى في القاهرة من أجل تفادي أزمة المرور في شوارع العاصمة.