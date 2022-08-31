انتحار الممثلة الكورية يو جو إيون عن عمر 27 عاماً

المصدر: دبي ــ البيان

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انتحرت يو جو إيون وهي ممثلة معروفة في كوريا، أول من أمس الاثنين.

وشارك الأخ الأكبر للراحلة يو جو إيون وهي ممثلة معروفة في كوريا، كلماتها الأخيرة عبر إنستغرام، وفق ما ذكرت المواقع الإخبارية.

وقالت تقارير في الصحافة الكورية، إن شقيق الراحلة كتب أن يو جو إيون توفت يوم 29 أوت. وستقام مراسم الجنازة في 31 أوت، مضيفاً: غادرت يو جو أون هذا المكان وذهبت إلى مكان أفضل.

ولدت الممثلة الراحلة في عام 1995، وكتبت في مذكراتها بما معناه: أنا آسفة لأنني سأرحل قبل أي شخص آخر. خاصة أمي وأبي وجدتي وأخي عقلي يصرخ بأني لا أريد،أن أعيش بعد الآن. قد تشعر بالفراغ من دوني لكن أرجوكم ابقوا أقوياء.

تابعت: «أنا لست حزينة على الإطلاق، في الحقيقة، أنا هادئة جداً. ربما لأنني كنت أفكر في الأمر منذ فترة طويلة، لقد عشت حياة سعيدة لا أستحقها.. لذلك أنا راضية.. لذا من فضلكم لا تلوموا أي شخص وامضوا قدماً».

وأضافت: «أردت حقاً أن أفعل أكثر في التمثيل، ولكن بعد ذلك لم يكن من السهل متابعة هذه الحياة.. لم أرغب في فعل أي شيء آخر..كان ذلك مدمراً.. أدركت أن الحلم هو نعمة ونقمة في نفس الوقت».