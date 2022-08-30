رحيل الإعلامي السعودي المخضرم الدكتور محسن آل حسان

المصدر: البيان

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توفي مساء أمس الدكتور محسن بن علي آل حسان؛ أحد أبرز رموز الإعلام السعودي المخضرمين والشخصية الثقافية الخليجية العربية والدولية المهمة، وفق ما ذكر موقع "سبق" الإلكتروني.

وتلقى الفقيد دراسته الابتدائية في السعودية، والمتوسطة في دولة الكويت، بينما حصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعة (تمبل) بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد عودته تم تعيينه في وزارة الخارجية، ثم تم نقله بأمر ملكي إلى وزارة الثقافة والإعلام مديرًا عامًّا للإدارة المركزية في التلفزيون، ثم تدرج حتى عُيّن على وظيفة وكيل وزارة ومستشار الوزير.

‏أعدَّ الفقيد وقدَّم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، منها على سبيل المثال: دعونا نتعلم العربية بالإنجليزي-إعداد وتقديم، حول العالم في 45 دولة بالعربي والإنجليزي، الميزان برنامج لليوم الوطني من إعداده ومن تقديم المرحوم ماجد الشبل، حروف الرمضاني-من إعداده وتناوب على تقديمه غالب كامل وماجد الشبل وحامد الغامدي، إضافة لإعداد مجموعة من برامج المسابقات، منها مسرح المسابقات، سباق مع الساعة.. وغيرها. ورواد ومواهب أول برنامج جماهيري من إعداده وتقديمه.

‏كما رفد الفقيد المكتبة السعودية بالعديد من المؤلفات الثرية، منها مبادرة حوار الأديان، ورحلات آل حسان، وذئاب البيوت، والحياة امرأة، ووالدنا يعشق ونحن نتزوج، إضافة لتأليف أغانٍ لكبار الفنانين، منهم طلال مداح وعباد الجوهر وعبدالله الرويشد.. وغيرهم.

وسيُصلَّى على الفقيد اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر بمسجد الراجحي بالرياض.