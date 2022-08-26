وفاة مصور حروب "الهند الصينية" الشهير تيم بيغ عن 78 عاماً

المصدر: أ ف ب

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توفي مصور حرب فيتنام الشهير تيم بيغ، أول أمس الأربعاء، في منزله الأسترالي عن عمر يناهز 78 عاماً، إثر صراع مع سرطان الكبد، بعد مسيرة مهنية حافلة أشاد بها زملاء سابقون له وصفوه بـ"المعلم" و"صاحب الموهبة الاستثنائية".

قام بيغ بتغطية الكثير من الأحداث خلال أكثر من نصف قرن، إلا أن سلسلة الصور المؤثرة التي التقطتها عدسته خلال حرب فيتنام ولاوس وكمبوديا في ستينيات وسبعينيات من القرن الماضي تعتبر أشهر وأهم أعماله.

وُلِد في تونبريدغ ويلز في إنجلترا في 25 مايو 1944. ونشأ على يد أسرة حاضنة بعد وفاة والده الذي كان يعمل في البحرية التجارية إثر هجوم بغواصة في شمال المحيط الأطلسي. وفي العام 1962، سافر عبر أوروبا والشرق الأوسط ثم آسيا حيث بدأ تصوير حرب أهلية في لاوس.

وبالإضافة إلى حروب الهند الصينية، غطى بيغ النزاعات في أفغانستان وجزر سليمان والبوسنة وتيمور الشرقية. ونشر عشرات الكتب التي يتحدث فيها عن مغامراته وتجاربه في الحرب والموسيقى.

واشتهر المصور البريطاني بكاميرا "ليكا" المعلقة على كتفه والسيجارة بين شفتيه. وقد ألهمت موهبته ومهارته الفوتوغرافية جيلا كاملا من المصورين في كل أنحاء العالم.