إصابة المغني التركي الشهير إبراهيم تاتليس وابنته في حادث سير

المصدر: وكالات

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كشفت وسائل إعلام تركية أن حافلة صغيرة اصطدمت بشاحنة في منطقة بودروم في موغلا.

واوضحت أن الفنان إبراهيم تاتليس كان بداخل السيارة التي انقلبت بسبب الحاجز .

وفي تفاصيل الحادث أفادت القناة أن سيارة صغيرة كان بداخلها المغني التركي الشهير إبراهيم تاتليس وابنته اصطدمت بشاحنة على طريق بودروم ياليكافاك وتدحرجت في الحاجز.

وكشفت أن إبراهيم تاتليس نُقل من السيارة التي علق بها من قبل الفرق المتوجهة إلى المنطقة ، وأن حالته الصحية جيدة.