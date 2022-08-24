الفنان رائد الفهد يستعد لإطلاق 3 أغانٍ جديدة

المصدر: دبي - البيان

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يستعد الفنان السعودي رائد الفهد لإطلاق مجموعة من الأغاني المنفردة، حيث سيطلق 3 أغانٍ خليجية وواحدة باللون المصري بالتعاون مع مجموعة من كبار الملحنين والشعراء.

وتحمل الأغنية المصرية اسم «وحشتيني»، كما يغني عملاً خليجياً بعنوان «باقي أمل» من كلمات منصور الشادي صاحب كلمات الأماكن المعروفة ومن ألحان نواف الجمعان.

يذكر أن الفنان رائد الفهد بدأ الغناء منذ العام 2014 وقدم مجموعة من الأغاني الناجحة من أهمها «انا السعودي» من كلمات الأمير خالد الفيصل.

وعن أولى تجارب الفهد علق قائلاً: «تجربة الفيديو كليب كانت خطوة أولى لي في عالم الفن الاحترافي، فقد أصبحنا في زمن توصيل العمل الغنائي بصورة راقية تصل الفكرة من خلالها».