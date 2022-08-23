لبلبة تكريم العمر من «القاهرة السينمائي»

المصدر: القاهرة - رويترز

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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الفنانة المصرية لبلبة بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في دورته القادمة في شهر نوفمبر «تقديراً لمسيرتها المهنية» التي تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون والاستعراض.

تقدير

وقال الممثل حسين فهمي رئيس المهرجان في بيان أمس إن هذا «تكريم مستحق لفنانة أفنت عمرها في تقديم عشرات الأعمال السينمائية بكل حب وإخلاص، وبذلت أقصى جهدها ليكون ما تقدمه جديراً بأن يعرض لجمهور عشق ظهورها على الشاشة الساحرة». وأضاف أنه «رغم عطائها على مدار سنوات حياتها إلا أنها ما زالت تثري الصناعة بمشاركاتها».

رصيد

وتملك لبلبة التي ولدت عام 1945 رصيداً سينمائياً كبيراً بلغ نحو 100 فيلم، منذ ظهورها الأول على الشاشة، وهي طفلة عام 1951 بجانب عدد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية. ومن أشهر أفلامها (الشيطانة التي أحبتني) و(ليلة ساخنة) و(ضد الحكومة) و(جنة الشياطين) إلى جانب سلسلة من الأفلام مع عادل إمام.