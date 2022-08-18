شجون في «غسيل».. دراما كويتية مشوّقة من 8 حلقات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

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لا تكاد الممثلة الكويتية شجون الهاجري، تغيب عن الأضواء حتى تعود إليها مجدداً، حاملة معها عملاً درامياً جديداً، ليكشف ذلك عن مدى انشغال الممثلة الكويتية بلعب أدوار مختلفة أقنعتها، فتارة ترتدي ثوب «بيبي» وتارة تضع قناع شخصية «ملاك الرحمة» الذي عاينت من خلاله عوالم الجريمة، ومن قبله ارتدت ثوب الضحية في «عذراء». وها هي شجون تستعد للظهور مجدداً في «غسيل» الذي تقف فيه بمواجهة الممثل عبدالله بوشهري، حيث يمثلان معاً ثنائياً جميلاً.

عبر «غسيل» تثبت شجون الهاجري أقدامها في أراضي الدراما القصيرة، حيث العمل لا يتجاوز في عدد حلقاته حاجز الـ 8 حلقات فقط، لتعتمد أحداثه على تقنية «الفلاش باك». هذا العمل احتفت به شجون أخيراً عبر حساباتها على «التواصل الاجتماعي» التي نشرت عليها بوستر «غسيل»، الذي تولى تأليف نصه الكاتب الكويتي فهد العليوه، بينما أدار دفته الإخراجية أحمد عبد الواحد. أحداث العمل الذي ينتجه اللبناني جمال سنان، لا تزال غير واضحة المعالم، إلا أن كافة التوقعات تشير إلى أنه سيكون عملاً درامياً مشوقاً. ومع توجه العيون ناحية «غسيل» كان الكاتب فهد العليوه قد نشر هو الآخر ذات البوستر على حسابه في «إنستغرام»، من دون الكشف عن أي من أحداثه.

«غسيل» لا يعد العمل اليتيم الذي يشتغل عليه الكاتب العليوة حالياً، وهو الذي يبدو أن جعبته قد امتلأت بسيناريوهات لأعمال مختلفة في حبكتها الدرامية، حيث أطلق أخيراً العنان لسيناريو مسلسله الجديد «ولد أمه» والذي دخل مواقع التصوير، حيث يلعب بطولته نخبة من نجوم الخليج والوطن العربي ومن بينهم إبراهيم الصلال وسوسن بدر، ومحمود بوشهري، وأحمد السلمان، سماح، شيماء رحيمي، ملاك، وروان الشرقاوي، فيما يتولى حسين دشتي دفة إخراج العمل الجديد.