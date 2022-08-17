جديد الحالة الصحية للمذيع السعودي الشهير غالب كامل بعد دخوله في غيبوبة

المصدر: البيان

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دخل المذيع غالب كامل أحد أبرز رجالات الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية في غيبوبة بسبب مشاكل في الصدر.

وساءت حالة المذيع غالب كامل مما استدعى دخول المستشفى منذ أسبوعين إلا أن حالته تدهورت كثيراً مما جعله يدخل بغيبوبة وتم نقله للعناية المركزة بإحدى مستشفيات الأردن وفق العربية نت.

وذكر "رائد" نجل الإعلامي غالب كامل، بحسب"العربية.نت" أن الحالة الصحية لوالده سيئة ويحتاج الدعاء، مضيفا أن والده يعاني مشاكل تتعلق بأمراض الصدر، والتي تسببت له في غيبوبة، دخل على إثرها العناية المركزة في أحد مستشفيات الأردن.. وأثناء ذلك رفعوا خطابا إلى المملكة لنقل والدهم لأحد المستشفيات.

وأضاف أنه صدر قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإخلاء والده إلى أحد مستشفيات المملكة، إلا أن وضعه الصحي في الوقت الحالي لا يسمح بذلك، معرباً عن شكره لخادم الحرمين ووزير الإعلام وسفير المملكة في الأردن؛ لاهتمامهم ومتابعتهم حالة والده.

وبين أن وزير الإعلام متابع حالة والدهم أولا بأول.. وأيضا أصدقاء والده الأطباء يشرفون على حالته الصحية .

إلى ذلك، زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم (الأربعاء)، الإعلامي غالب كامل للاطمئنان على صحته، مؤكداً حرص خادم الحرمين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على المواطن السعودي في الداخل والخارج.

وقال السفير السديري خلال لقائه مع أبناء الإعلامي كامل، إن والدهم يعد أحد أبرز رجالات الإذاعة والتلفزيون في المملكة، مثمناً مسيرته الإعلامية العريضة التي واكبت العديد من المناسبات الوطنية والحافلة بالإنجازات، من بينها تقديم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية العالقة في الأذهان؛ ما أسهم في أن يصبح أحد أبرز الأسماء الإعلامية السعودية انتشاراً.