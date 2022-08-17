حقيقة وفاة الفنان المصري هشام سليم

المصدر: البيان

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كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر حقيقة على ما تردد عن وفاة النجم هشام سليم، بعد تدهور حالته الصحية.

وقال زكي: "هشام سليم بخير، وما تردد عن وفاته شائعة لا أساس لها من الصحة".

وانتشرت أنباء مؤخرا عن إصابة الفنانة هشام سليم بمرض السرطان وتدهور صحته، وفي تسجيل صوتي نشر عبر الصفحة الخاصة لـ "et بالعربي"، قال الفنان الكبير: "أنا الحمد لله كويس، وكله تمام الحمد لله، ومتهيألي إن السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقتي أحسن من كوفيد ولا الحاجات اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام، هقولكم إيه بس.. أنا الحمد لله و كل اللي يجيبه ربنا كويس، أنا بخير لحد دلوقتي والحمد لله وقاعد في السخنة، مش عارف أقولكوا إيه غير كده، شكرا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان هشام سليم مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض ضمن دراما رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد عز، هند صبري، صلاح عبد الله، ماجدة زكي وغيرهم، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.