نيران صديقة.. اتهام أليك بالدوين رسمياً بقتل مصورة سينمائية

المصدر: البيان

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يواجه الممثل الأمريكي الشهير، أليك بالدوين، تهمة "القتل" بعد أن ضغط على زناد السلاح الناري الذي قتل مصورة سينمائية في موقع تصوير فيلم "راست".

وأظهر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة "أف، بي، آي" أن الممثل الأمريكي الشهير، أليك بالدوين، هو من سحب وضغط على زناد السلاح الناري الذي قتل مصورة سينمائية بموقع تصوير فيلم "راست"، رغم نفيه ذلك مرارا.

ووقعت الحادثة في أكتوبر من عام 2021، عندما كان بالدوين يؤدي مشهدا في فيلم "راست" بموقع تصوير بمدينة سانتا بولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن السلاح الناري لم يكن ليعمل، إلا في حالة سحب الزناد، وهو ما وقع في الحادثة.وهذا يعني أن الممثل الأمريكي قد يواجه اتهامات جنائية.

وأطلق بالدوين (64 عاما)، خلال التصوير، الرصاص من سلاح ناري كان يفترض أن يكون محشوا برصاص خلّبي، لكن السلاح كان محشوا برصاص حقيقي فأصاب مديرة التصوير في الفيلم، هاليانا هاتشينز، والمخرج جويل سوزا، ونقلا إلى مستشفى قريب، وسرعان ما أعلن الأطباء عن وفاة هاتشينز.

وقالت شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية أنها اطلعت على تقرير دامغ لـ"أف، بي، آي" يثبت أن الممثل هو الذي أطلق النار على المصورة بعدما سحب الزناد.

وكان بالدوين في مقابلة مع الشبكة ذاتها في ديسمبر الماضي إنه لم يسحب الزناد.

وكان تقرير الطب الشرعي الخاص بـ "أف، بي، آي"، جزءا من تحقيق أوسع يفحص جميع الاحتمالات في الحادث المميت، لمعرفة إن كانت حاجة لتوجيه اتهامات جنائية.

وأكدت الشرطة الأمريكية أنها لا تستبعد خيار توجيه اتهامات جنائية في القضية، مشيرة إلى أن القضية يمكن أن تحال إلى المدعي العام.

ولا تزال السلطات الأمريكية تعمل للحصول على سجلات هاتف الممثل، مشيرة إلى جهود مستمرة في هذا المجال، وستجري عملية مراجعة السجلات من قبل المحققين، تمهيدا لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات.