هاوسر يعيد توزيع أغنية لـجينيفر لوبيز

المصدر: دبي – البيان

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أطلق عازف التشيللو الكرواتي العالمي هاوسر معزوفة «Let’s Get Loud»، وهي أغنية مشهورة للنجمة جينيفر لوبيز، التي أعاد توزيعها مضيفاً عليها لمسته وبصمة التشيللو الخاصة به.

وتم تصوير المعزوفة على طريقة الفيديو كليب بإدارة المخرج بانس دارفاس في جو حماسي صيفي مع مجموعة موسيقيين داخل ملعب بوسكاس أرينا للفوتبول في بودابست، المجر.

ويقول هاوسر: «إنه عرض مبتكر لنشيد حلبة رقص جنيفر لوبيز مع أبواق متقدة وإيقاع حركي ممزوج بألحان تشيللو الساحرة. هذه الأغنية مليئة بالحيوية- جوهر الشغف اللاتيني». وأضاف: «لقد قمنا بدمج العديد من العناصر الكلاسيكية التي لن تجدها في النسخة الأصلية، لكن الأغنية لا تزال تتمتع بطاقة جميع الموسيقيين الذين يقضون وقتاً ممتعاً معاً».

يذكر أن هاوسر الذي حصد «جائزة خاصة لموسيقي عالمي» في «الموركس دور إنترناشيونال» (دبي) لعام 2022، يبدأ حقبة جديدة كعازف منفرد منشئ المفهوم المرئي، بعد 10 سنوات من النجاحات المذهلة، مستخدماً مهاراته الموسيقية المبتكرة وجاذبيته التي لا تُقاوم لتقديم موجة جديدة من موسيقى التشيللو إلى المعجبين في كافة أنحاء العالم.

اعتلى هاوسر أهم المسارح العالمية في أكثر من 40 دولة (بما في ذلك الأماكن التاريخية مثل قاعة «موسيقى راديو سيتي» في مدينة نيويورك و«قاعة ألبرت هول الملكية» في لندن)، وأدى جنباً إلى جنب مع العديد من النجوم منهم أندريا بوتشيلي.