الموت يفجع الفنان محمود حميدة

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

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توفيت اليوم والدة الفنان القدير محمود حميدة بحسب ما أعلنت ابنة الفنان محمود حميدة عبر صفحتها على فيسبوك حيث قالت : "إنا لله وإنا اليه راجعون جدتي الغالية في ذمة الله، أدعو لها بالرحمة والمغفرة".

كما نعى سيف حميدة ابن شقيق محمود حميدة جدته قائلاً: "لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، توفيت إلى رحمة الله ستي فايزة والدة عمو محمد حميدة وخالد حميدة ومحمود حميدة وفايز حميدة رحمه الله".

وقبل أيام قليلة في السابع من أغسطس شارك النجم محمود حميدة، جمهوره بفيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد " مطرح مطروح"، عبر حسابه على فيسبوك والذي يضم في بطولته إلى جانب محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامي مغاوري، محمد السعدني، شريف ثروت ومحمدي القاضي وتأليف محمد عز و المخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان

والفنان القدير، محمود حميدة من مواليد 7 ديسمبر 1953 و هو من الفنانين المثقفين يحب الشعر والثقافة، بدأ حياته الفنية بالمشاركة في المسلسلات التلفزيونية ثم بعد ذلك في الأفلام السينمائية ونال عديد الجوائز في مشواره الفني الحافل بالعطاء.

من أهم أفلام الفنان محمود حميدة: ريتسا ، الكاهن، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، الغسالة، سري للغاية، حرب كرموز، تراب الماس، يوم من الأيام، ورد مسموم، من ضهر راجل، قط وفار، احكي يا شهرزاد، ملك وكتابة، بحب السيما، المصير، عفاريت الأسفلت، امرأة هزت عرش مصر، سوق النساء، المهاجر، إنذار بالطاعة وغيرها.

وشارك في مجموعة من المسلسلات منها على سبيل المثال: ، الوسية، أبيض وأسود حارة الشرفا، الأزهر الشريف منارة الإسلام، أحمد بن ماجد،: الدكتور علاء الطمبولي، الرجل والقطار، الخروج من الدائرة.