وفاة الفاشينستا الكويتية لينا الهاني في حادث سير

المصدر: البيان

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توفيت الفاشينستا لينا الهاني؛ شقيقة سارة الهاني، في حادث سير في الكويت صباح أمس الخميس.

تعرضت لينا الهاني لحادث سيارة مأساوي في دولة الكويت وعلى الفور وصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادثة، التي عملت على نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة إلا أنها فارقت الحياة على الفور.

لينا الهاني هي شقيقية الفنانة الكويتية سارة الهاني، وبحسب ما تناولته وسائل الإعلام والتقارير الطبية، فإن لينا الهاني توفت نتيجة اصطدام سيارتها بأخرى على الطريق السريع، مما أدى إلى وفاتها فور وقوع الحادث.

تُعتبر لينا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت ولديها عدد كبير من المتابعين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أيضًا أم لطفلين ومديرة متجر LUXURIA، بحسب مواقع محلية.