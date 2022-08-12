روبرت مردوك وجيري هول يتمّان إجراءات طلاقهما

المصدر: لوس أنجليس ــ رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أتم قطب الإعلام روبرت مردوك والممثلة وعارضة الأزياء جيري هول إجراءات طلاقهما، بحسب بيان صادر عن الزوجين السابقين. وقدمت هول البالغة من العمر 66 عاماً طلباً في لوس أنجليس في الأول من يوليو للطلاق من مردوك البالغ من العمر 91 عاماً بعد ست سنوات من الزواج، مشيرة إلى «اختلافات لا يمكن التوفيق بينها» ساعية للحصول على نفقة زوجية غير محددة وأتعاب المحامين.

وقالت هول في الطلب الذي قدمته إلى محكمة لوس أنجليس العليا، إنها «لا تعلم طبيعة وحجم أصول وديون (مردوك) بالكامل».