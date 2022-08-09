وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين عن عمر 83 عاماً

المصدر: البيان

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توفيت اليوم الثلاثاء الفنانة المصرية الكبيرة رجاء حسين عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفاة الفنانة وكتب: «الفنانة الكبيرة رجاء حسين في ذمة الله».

وولدت رجاء حسين في الأول من فبراير 1937 بمحافظة القليوبية، وبدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958، عملت في المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما والدراما، وقدمت الراحلة العديد من الأعمال الفنية.

وفي وقت سابق، خضعت الفنانة رجاء حسين لعملية جراحية في المعدة الفترة الماضية، وذلك بعدما تعرضت لأزمة صحية بسبب ارتفاع إنزيمات الكبد.