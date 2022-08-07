إلهام الفضالة وشهاب جوهر ينفيان خبر انفصالهما

المصدر: دبي ـ البيان

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أثار غياب النجم شهاب جوهر عن سناب زوجته الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، ضجة عارمة بين أوساط المتابعين الذين انطلقوا في تكهناتهم حول إمكانية انفصال الثنائي الشهير بهدوء وبسرية تامة بعد عام واحد من الزواج، إلا أن النجمين أكدا عدم صحة الخبر وعلى طيب العلاقة التي تجمعهما.

وتساءل محبو الفضالة وجوهر عن أسباب غياب الأخير عن فيديوهات الأولى، وذلك في رسائلهم التي أرسلوها عبر الخاص إلى النجمة الشهيرة، وهو ما دفعها للخروج وتوضيح أسباب عدم ظهورها رفقة زوجها خلال الفترة الماضية.

وردت نجمة مسلسل «أمينة حاف» على تساؤلات جمهورها من خلال فيديو قصير، أكدت فيه على طيب العلاقة التي تجمعها بزوجها قبل أن توضح أسباب غيابه عن حسابها الشخصي.

وقالت: «يا كثر تعليقات تسأل وين شهاب.. فيكم شي بينكم شي.. الله لا يقول.. ما بينا إلا كل خير بس تدرون عندي عمل لاهية فيه وشهاب لاهي في عمله.. أمس دخل التصوير.. كل واحد فينا لاهي بطريقه..».

بدوره، نفى الممثل الكويتي الشهير، شهاب جوهر أخبار انفصاله عن زوجته، وأشار إلى إمكانية تعاونه مع الأخيرة في عمل جديد حال توفر نصّ متقن ومغاير لما قدماه سابقاً.

تباينت ردود فعل النشطاء على تصريحات الثنائي الكويتي، وانصبت في معظمها ضده، إذ شكك المتابعون في صحة الجدل الدائر والأسئلة التي طالت علاقة الفضالة وجوهر واتهموهما بالتصنع والادعاء، حسب ما ذكر «النهضة نيوز». على الصعيد الفني، تحفظ كل من إلهام الفضالة وشهاب جوهر على تفاصيل أعمالهما الجديدة، دون الكشف عن طبيعة هذه الأعمال والفئات التي تندرج تحتها، ويشار إلى أن آخر عمل لهما، كان مسلسل «أمينة حاف» الذي خاضا بطولته رفقة مجموعة من نجوم الدراما الكويتية.