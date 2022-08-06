العثور على جثة مفكر مصري شهير داخل منزله في القاهرة

المصدر: البيان

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توفي الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية، والعلاقات الدولية بجامعة حلوان في مصر.

وعثر على جثة المفكر المصري داخل منزله حيث يعيش وحيداً بالمقطم في القاهرة، مساء أمس.

وقال الدكتور أحمد إبراهيم الخبير السياسي، وأحد أصدقاء «عودة» إنه جرى اكتشاف وفاة جهاد عودة، بعد مرور أكثر من 24 ساعة، مشيرا إلى أن الراحل كان يقيم بعض الأيام بمفرده في منزله بالمقطم، موضحا أن أسرته فوجئت بالخبر.

وكتب الشاعر زين العابدين وجار المفكر المصري الراحل عبر حسابه في فيسبوك، أنه عثر على جثة الراحل بعد وفاته وحيداً في المقطم بالقاهرة، وربما يكون توفي منذ الأربعاء الماضي.

جهاد عودة هو ابن المفكر عبدالملك عودة الذي ترك إرثا كبيرا في العلوم السياسية، وهو كاتب، ومحلل سياسي وأستاذ للعلوم السياسيّة بجامعة حلوان.

وتنشر له مقالات بالعديد من الصحف المصرية والعربية كما يمتلك الكثير من المؤلفات في التحليل السياسي والعلوم السياسية.