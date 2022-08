فيديو.. ممثلة شهيرة تتعرض لحادث مروع

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرضت الممثلة الأمريكية، آن هاش، إلى حادث مروع أدى إلى اشتعال النيران في مركبتها وإصابتها بجروح خطيرة.

وأصيبت الممثلة الأمريكية، آن هاش، بجروح وحروق بالغة الخطورة، بعد اصطدام سيارتها بمنزل في لوس أنجلوس، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران داخلها.

ووفقا لقناة "إن بي سي لوس أنجلوس"، فقد كانت هاش تقود سيارتها الكوبر الزرقاء، مسرعة، بشارع سكني، وارتطمت سيارتها بجدار أحد المنازل في الحي الذي تقطنه.

A speeding Mini Cooper with the actress #AnneHeche reportedly behind the wheel, smashes into a home bursting into flames. The actress is critically injured. Eyewitness News with new video and an update on Heche's condition. Tonight at 11 from ABC7. https://t.co/qnmqiltCT9 pic.twitter.com/qeAlovIzY9