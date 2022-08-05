مصر.. الكشف عن ملابسات سرقة ميار الببلاوي

المصدر: البيان

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كشفت الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات مقطع فيديو عبر "فيسبوك" يتضمن استغاثة الإعلامية، ميار الببلاوي، المقيمة بحدائق الأهرام بالجيزة، بشأن سرقة مبلغ مالي منها.

وقد انتقلت الأجهزة الأمنية لمسكنها، حيث قررت أنها لم تقدم أية بلاغات في هذا الشأن وأنها كانت تحتفظ بمبلغ مالي داخل إحدى الغرف بمسكنها.. وبتاريخ 3 أغسطس الجاري أخذت المبلغ المالي وتوجهت إلى إحدى الشركات لشراء وحدة سكنية، إلا أنها اكتشفت وجود نقص بسيط بالمبلغ المالي المشار إليه، فقامت بتداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب "اليوم السابع".

وبمعاينة مسكنها تبين سلامة جميع المنافذ. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على حقيقة الواقعة.

وكانت ميار الببلاوي كتبت عبر حسابها في "فيسبوك": "اتسرق مني مبلغ كبير بالنسبة لي، والكارثة معرفش فين وإزاي اختفى، الطريقة عجيبة أوي".

وأضافت ميار الببلاوي : "عارفة إنكم هتقولولي فداكي، لكن بالله عليكم تدعولي على اللي قهرني كده النهاردة ونكّد عليا وخد شقايا ورزق ابني بالسرقة والحرام"، لكنها لم توضح تفاصيل واقعة السرقة أو قيمة المبلغ المسروق أو إبلاغها الشرطة من عدمه.