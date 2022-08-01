الممثلة الهندية كاجول تكمل 30 عاماً في السينما

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أكملت نجمة بوليوود، الممثلة الهندية كاجول، أخيراً، 30 عاماً في صناعة السينما، بتقديم الشكر إلى معجبيها على الحب غير المشروط الذي أغدقوه عليها خلال رحلتها الفنية الطويلة.

وقد انتقلت الممثلة البالغة 47 عاماً إلى «انستغرام» من أجل الاحتفال بهذا الحدث المهم في حياتها، ونشرت مقاطع فيديو لصور شخصياتها من بعض أفلامها الرائجة. وكتبت تحت صورها تقول: «تحية إلى 30 سنة والعد مستمر.. وإن شاء الله 30 أخرى إضافية!».

ونقلت وكالة «بي تي أي» الهندية عن الممثلة قولها يوم الأحد: «سألني أحدهم بالأمس بما أشعر به؟ ولم أستطع التعبير بالكلمات، باستثناء القول إنه شعور بالامتنان العميق لكل الحب غير المشروط الذي غمرني به الجميع».

وتنتمي كاجول إلى عائلة فنية من الطراز الأول، فهي ابنة الفنانة المخضرمة تانوجا سامارت والمخرج سومو موخيرجي، وجدتها هي الممثلة الكبيرة شوبانا سامارث.

بدأت حياتها المهنية في فيلم الأكشن الدرامي «بيكهودي» الذي صدر في 31 يوليو 1992. وعلى مدى العقود الثلاثة التالية، قدمت أفلاماً لا تنسى حققت شهرة مثل «يه ديلاجي»، و«العدو» و«فناء» و«غوبت: الحقيقة المخفية» وغيرها.

وكان اقترانها على الشاشة مع النجم شاه روخان في أفلام رائجة مثل «بازيجار» و«كاران ارجون» و«رجوع العاشق المجنون» و«شيء ما يحدث» و«أحياناً السعادة وأحياناً الحزن»، وكذلك فيلما «اسمي خان» و«دلفالي» قد أكسبها عدداً كبيراً من المعجبين.

وإلى جانب ذلك، اشتهرت الفنانة بأفلام مثل «قصة عشق» و«راجو تشاتشا» و«يو مي اور هوم» و«تانهاجي»: الفيلم الهندي التاريخي مع زوجها أجاي ديفجان. كما لعبت دور البطولة في أفلام «التاميل» مثل «مينسارا كانافو» مع أرفيند سوامي، و«فيلايلا باتادهاري 2» إلى جانب الممثل الهندي دانوش.

وستظهر قريباً في مسلسلها الأول مع خدمة بث الفيديو حسب الطلب «ديزني + هوتستار»، بعد تمثيلها في فيلم «تريبانغا» على «نتفليكس» عام 2021.

قالت كاجول في مقابلة مع وكالة «بي تي أي» حديثاً، إنها كانت محظوظة لأنها تعاونت في «أفلام رائعة مع بعض المخرجين الرائعين». وأضافت: «سأكون دائماً ممتنة إلى إيمان معجبيّ بي. وكل هذا أوصلني إلى 30 عاماً من التمثيل. وأنا أشعر بالحيوية والتدفق والحياة وإنني ذات صلة».