جورج وسوف يخضع لعملية جراحية في الحنجرة

المصدر: البيان

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خضع الفنان السوري جورج وسوف لعملية جراحية في الحنجرة، ونفى الشائعات التي تفيد بتدهور صحته إثر دخوله المستشفى.

وقال جورج وسوف على حسابه في "تويتر":"حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الأسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري، أنا بخير والعملية نجحت الحمدالله إلى اللقاء في الأردن في 8 أغسطس".

وكانت قد انتشرت شائعات تفيد بتدهور الحالة الصحية لجورج وسوف وخضوعه لعملية خطيرة في الحنجرة.