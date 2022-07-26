كورونا يضرب أشهر الفنانين والإعلاميين في مصر

المصدر: البيان

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أعلن عدد من الفنانين والإعلاميين في مصر إصابتهم بفيروس كورونا، وطالبوا الجمهور بالدعاء لهم لتجاوز المحنة.

اعتذر الإعلامي المصري أسامة منير الاعتذار عن تقديم حلقة أمس من برنامجه "أنا والنجوم وهواك"، المذاع عبر أثير إذاعة نجوم إف إم، بسبب إصابته بفيروس كورونا للمرة الرابعة، حسب ما أعلن عبر حسابه على فيس بوك: "أعتذر جدا عن حلقة النهاردة لظروف مرضية.. كورونا دعواتكم".

وأعلنت الإعلامية إنجي علي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها على إنستجرام، حيث نشرت صورة لإيجابية فيروس كورونا، معلقة: "أنا إيجابي كورونا، أول مرة تجيلي، مش متأكدة أخدته من مين، لكن لو حد اختلط بيا على مدار اليومين الماضيين من فضلكم اعملوا اختبار كورونا".

وأضافت إنجي علي: "أشعر وكأنني دهستني حافلة، لا أستطيع التحرك دون ألم، ولا أستطيع رفع رأسي لأعلى وهناك ألم في الصدر، سوف يمر إن شاء الله، خلوا بالكم".

وأعلن الفنان خالد الصاوي الأحد الماضي، خضوعه للعزل المنزلي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، رغم أنّها ليست المرة الأولى التي يصاب فيها بكورونا، وقال عبر فيديو على حسابه بفيس بوك: "مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس.. وهتبقى مسخرة الإنسان والحيوان والفيروس كمان.. هندم أهلك يا كورونا".

وبحسب صحيفة الوطن يخضع الفنان طارق عبدالعزيز هذا الأسبوع هو الآخر للعزل المنزلي، حسب ما أعلن في بيان عن إصابته بفيروس كورونا، وهو الآن يتلقى بروتوكول العلاج داخل منزله، وطالب جمهوره بالدعاء له.