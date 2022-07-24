رحيل المخرج السعودي عبدالله باجسير

المصدر: البيان

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توفي المخرج السعودي عبدالله باجسير أمس السبت في العاصمة المصرية القاهرة.

ونعى أكاديميون ومدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المخرج الراحل، مستذكرين أعماله التي أثرى بها التلفزيون السعودي.

يعد المخرج عبدالله باجسير أحد رواد التلفزيون السعودي والذي أخرج العديد من البرامج والأفلام وحفلات المسرح منذ عقود.

ومن أشهر الأعمال التي أخرجها الراحل باجسير برنامج بنك المعلومات لعمر الخطيب وتحت الأضواء ونجوم على الهواء وقافلة الحياة الفطرية والعديد من حفلات مسرح التلفزيون.