هدى حسين تتصدر «الترند» في «ست الحسن»

المصدر: دبي ــ البيان

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بدأ عرض مسلسل «ست الحسن» المؤلف من ثماني حلقات، من إنتاج Eagle Films، جمال سنان، إخراج باسم شعبو، وتأليف محمد وعلي عبدالحليم شمس، على منصة «شاهد».

وتصدر اسم بطلة العمل هدى حسين واسم المسلسل «الترند» مع بدء عرض العمل في عدد كبير من الدول العربية مع الكثير من التعليقات والإشادات بقوة انطلاقة هذا العمل.

تجسد هدى حسين في هذا العمل دور مجرمة، وتؤدي الشخصية بكل حرفية، في جوّ من الغموض والغرابة، وأحداث مليئة بالتشويق.

يشارك في بطولة العمل عدد من نجوم الخليج، منهم عبدالمحسن النمر، أحمد الجسمي، سحر حسين، هند البلوشي، حبيب غلوم، آلاء شاكر، شيخة البدر، سعاد علي، هدى الغانم، سعيد سالم، حسن رجب، وغيرهم.

وكانت هدى حسين قد شوقت جمهورها لمسلسل «ست الحسن» من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، ظهر من خلاله أبطال العمل، وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وعبروا عن شوقهم لمتابعة العمل.