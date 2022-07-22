المتهم الثاني يكشف سر «الزجاجة الخضراء» المدفونة مع جثة شيماء جمال

المصدر: البيان

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أدلى «حسين» المتهم الثاني بقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال بأقواله خلال التحقيقات وأمام المحكمة، مبيناً دوره في الجريمة، وكيف ساعد زوجها في ارتكابها داخل المزرعة الموجودة في منطقة البدرشين. وكشف عن تفاصيل جديدة في جريمة قتل المذيعة شيماء جمال داخل إحدى المزارع بالبدرشين.

وجاءت الاعترافات بحسب صحيفة «الوطن» المصرية كالتالي:

س: ما قولك فيما ثبت أثناء استخراج جثمان المجني عليها من وجود زجاجة خضراء اللون، وبعرضها عليك قررت أنها إحدى زجاجات المياه الحارقة التي قام المتهم أيمن عبدالفتاح بشرائها من حانوت بيع أدوات البناء؟

ج : أيوه هي دي واحدة من الزجاجات اللي أيمن اشتراها

س: وما قولك فيما شهد به سالف الذكر بذات التحقيقات أنه عقب قتل المجني عليها قمت أنت بتقييد قدمي المجني عليها، وقام المتهم أيمن بلف قطعة قماش على وجهها، وتقييدها بسلسلة حديدية، ثم حملتماها إلى سيارة المتهم أيمن وقمتما بإلقائها في الحفرة وسكب المتهم أيمن على جسدها زجاجات المياة الحارقة، وعقب ذلك قمتم بردم الحفرة وقام المتهم أيمن بالتخلص من متعلقات المجني عليها وأدوات الحفر؟

ج: أيوه أنا فعلا ربطت رجلها بقماشة

س: وما قولك فيما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي من أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بمقدم رأس المتوفاة هي إصابة حيوية ذات طبيعة رضية، حدثت من المصادمة بجسم صلب، أيا كان نوعه، ويجوز حدوثه من الضرب بظهر الطبنجة كما ورد بمذكرة النيابة العامة؟

ج: هو أيمن ضربها بالطبنجة فعلا على راسها

س: وما قولك فيما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي من أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بوجه وعنق المجني عليها، هي إصابات حيوية حدثت من الضغط على العنق بغرض سد المسالك الهوائية؟

ج: هو أيمن كان زي ما قولت ضاغط على وشها ورقبتها بأيده وركبته.

س: وما قولك فيما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي، من أن المناطق المشتبهة بجثة المتوفاة للتآكلات، وبناء على ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي فأنه من الجائز حدوثها من ملامسة تلك المواضع جسم المتوفاة لمادة آكلة مثل حمض الهيدروكلوريك؟

ج: هو أيمن رش على وشها مية نار، وأنا كنت ساعتها سبته وطلعت على برة.

س: وما قولك فيما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي من أن نتيجة المعمل الكيميائي الخاص بفحص شعر المتوفاة والجلد والمسحات المأخوذة من سطح جثة المجني عليها، وملابسها والزجاجة الخضراء المعثور عليها بموقع دفن المتوفاة، تفيد بإيجابية المواد الآكلة «إيجابي حمض الهيدروكلوريك».

ج: أيوه هو كان رمى عليها مية نار، وهي في الحفرة والإزازة اللي كانت مدفونة معاها هي دي الأزازة اللي كان مشتريها من الموان.

س: وما قولك فيما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي من أن نتائج المعمل الطبي «الحمض النووي» أظهرت بأن قطعة القماش حول وجه المجني عليها أعطت خليطا، أشتمل على البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عظام المجنى عليها وبصمة وراثة غير كاملة لك، والمتهم أيمن عبدالفتاح

ج: القماشة دي أنا قطعتها نصين بعد ما جبتها من عربية أيمن، وخدت نص ربطت بيه رجلها، وأيمن خد النص التاني ولف بيه وشها.