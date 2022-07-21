«سرى برق».. حسين الجسمي يشدو بكلمات مانع سعيد العتيبة

المصدر: دبي - البيان

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من أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي «جبل الأغنية العربية»، من ألحانه وغنائه، أغنية جديدة بعنوان «سرى برق»، من اللون الغنائي الإماراتي، حمل توزيعاً موسيقياً مميزاً، تعاون فيه الجسمي مع حسام كامل، الذي قام أيضاً بإعداد المكساج والماستر.

وحملت كلمات الأغنية اللهجة الإماراتية الخليجية، وتقول مقدمتها:

سرى برق من شرق شاق الخبير

وهيض فؤاده وحث المسير

على بدع جيلن عليه الوصوف

شنف له من الناس رجلن بصير

بصير ايتهايا اذا حل حال

من الغزر دراً ولا له نظير

اذا الوقت دور علينا رحاه

نشير الإكابر و حن نستشير

وعرضت «سرى برق» من خلال قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية في موقع العالمي YouTube، من خلال فيديو مصوّر ومُمنتج، حمل كلمات الأغنية، بالإضافة إلى نشرها عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

ومن ناحية الحفلات، يستعد حسين الجسمي للتوجه إلى العاصمة الأردنية عمّان، ضمن جولته العربية لعام 2022، خلال الأيام القادمة، لإحياء الحفل المرتقب يوم الجمعة الموافق 29 يوليو المقبل، في فعاليات «عمّانLive Nights 22»، والذي أعد له برنامجاً غنائياً مميزاً أمام الجمهور الأردني، والذي وصفهم بـ «والنشامى نلاقيها ونحيّيها.. الأردن في القلب».