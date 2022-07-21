أحمد فلوكس يعلن عن توبته ويطلب السماح

المصدر: البيان

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أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس إنه «تاب إلى الله توبة نصوحة»، وطالب الجمهور بمسامحته إن كان أساء إليهم.

كتب الفنان أحمد فلوكس، منشورا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن فيه عن توبته.

وقال أحمد فلوكس، في منشوره عبر فيسبوك: «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ..لقد قررت أن أتوب إلى الله توبة نصوحة راجيا مغفرته وأن أبذل كل ما في وسعي على أن أكون على الصراط المستقيم... أرجو لأي شخص أسأت له في يوم من الأيام وحدث مني أي شيء أن يغفرلي».

وأضاف أحمد فلوكس: «مسامح كل الناس و لا أريد شيئا من أحد وأدعو لكل من عرفتهم في حياتي إن الله ينورهم كما أنار لي طريقي وأن يهديهم... دعواتكم أن يثبتني وبدعيلكم من قلبي... يا رب يغفرلي و يغفرلكم... تحياتي للجميع ودعواتكم».

قال الفنان أحمد فلوكس، إنه قرر الابتعاد عن الساحة الفنية، هذه الفترة لأن الوضع الفني أصبح متدنيًا ولا يصلح لتقديم رسالة للجماهير في هذا التوقيت.

وأضاف فلوكس خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على قناة ETC ، "أنا مش شيخ، ولكن كل الكتب السماوية بها محرمات ولا يمكن جعل المحرمات مسموحات على شاشات التلفاز، لأن مصر لها عادات وتقاليد ولن أسمح بهدمها".

وتابع فلوكس: "أنه لا يوجد خلاف مع الفنانة أمينة خليل، ولكن قمت بانتقادها بسبب مشهد ضمن حلقات مسلسل نمرة اثنين والتي عرضت بعنوان "آخر الليل" على منصة شاهد الإلكترونية".