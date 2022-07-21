حقيقة وفاة الفنان خالد زكي

المصدر: البيان

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نفت الفنانة المصرية نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر صحة ما أشيع في الساعات الماضية عن وفاة الفنان خالد زكي، مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة.

وقالت نهال، إن الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية ليس لها أساس من الصحة حول وفاة الفنان القدير خالد زكي، مطالبة المواقع الإخبارية بتحري الدقة في نشر هذه الأخبار. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

كانت شائعات قد ترددت عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاة الفنان خالد زكي.

وكان الفنان خالد زكي قد نفى الأسبوع الماضي صحة ما تم تداوله أيضا حول تعرضه لوعكة صحية، مؤكدا أن كل ما أثير حول هذا الأمر مجرد شائعات لا يعلم مصدرها، وأنه يقضي الإجازة مع أسرته.