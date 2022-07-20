الفنان الكويتي سليمان الملا في ذمة الله

المصدر: البيان

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توفي اليوم الأربعاء الملحن الكويتي سليمان الملا عن عمر يناهز 69 سنة.

ونعت وزارة الإعلام الكويتية الملحن والمطرب سليمان الملا الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء طويلة قدم اسهامات بارزة للأعمال الفنية والأغنية الكويتية والخليجية.

ونقلت الناطقة الرسمية لوزارة الإعلام أنوار مراد تعازي ومواساة وزير الإعلام و الثقافة الدكتور حمد روح الدين إلى أسرة الفقيد والأسرة الفنية، داعياً المولى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت مراد إن الراحل شارك في العديد من الأعمال الفنية والغنائية، ولديه تاريخ فني طويل وحافل بالأعمال الغنائية والموسيقية المؤثرة في تاريخ الأغنية الكويتية وأيضاً الخليجية والعربية.