أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في الساحل الشمالي بمصر

المصدر: البيان

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أعلن موقع Ticket Egypt عن أسعار تذاكر حفل المطرب كاظم الساهر، وهي مقسمة لـ3 فئات، وهم: الفئة الأولى من 6500 لـ 8000 جنيه، والفئة الثانية من 4000 لـ 6000 جنيه، والفئة الثالثة من 1500 لـ 3000 جنيه.

ويعود المطرب كاظم الساهر لإحياء الحفلات في مصر بعد غياب استمر لمدة 10 سنوات، حيث يقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي اشتهر بها في فترة حياته.

وروج المطرب كاظم الساهر لحفله المُقبل، حيث نشر صورة لبوستر الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستغرام»، معلقاً: «بعد أكثر من 10 سنوات كاظم الساهر يعود مرة أخرى لمصر، سيقام الحفل في الرابع من أغسطس في قرية “فوكا باي الساحل الشمالي».

وقبل أيام قليلة أبهر الفنان المصري عمرو دياب جمهوره المصري عبر حفل ضخم بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي المصري وفق صدى البلد.

وسيطر اللون الأبيض على جميع جنبات الحفل (ديكورات، ومقاعد، وأزياء الجمهور) حتى وصف بأنه «الحفل الأبيض»، وفجرت هذه الإطلالة تعليقات جمهور السوشيال ميديا.

وقدم دياب أغنياته القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، خلال الحفل الضخم الذي استضافه أول مركز ترفيهي في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي، ويطل على البحر الأبيض المتوسط، ويضم مواقع تجارية وثقافية ومطاعم.

ونشر «الهضبة» صوراً من حفله الغنائي، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: «الليلة الماضية في إطلاق نورث سكوير مول العلمين الجديدة».

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن أبرزهم بشرى، محمد لطفي، المذيعة أسماء إبراهيم، وغيرهم.

واشترطت الشركة المنظمة للحفل، أن يرتدي الجمهور اللون الأبيض فقط خلال الحفل، وعدم حضور الجمهور الأقل من 21 عاماً.

وتراوحت أسعار تذاكر الحفل ما بين 1500 جنيه، و2000 جنيه، و2500 جنيه، و3500 جنيه، و4000 جنيه، و5000 جنيه، و10000 جنيه. الدولار الأميركي يعادل 18.8 جنيه مصري).

ويعد الهضبة أول مطرب عربي يطرح «ميجا ميكس» لـ3 أغنيات، عبر تطبيق رقمي، بعدما اعتاد تقديم «الميكسات الغنائية» في حفلاته ولكن من خلال دمج أغنياته القديمة مع بعضها البعض، حيث كان يدمج كوبليهات مختلفة من الأغنيات القديمة في وصلة موسيقية واحدة.

وأغنيات «الهضبة» الجديدة هي «ناس حلوة» و«ب وح وب وك» من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، أما أغنية «وزير السعادة» فهي من كلمات هاني رجب وألحان أحمد زعيم ومن توزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرح كل منها على حدة خلال الساعات المقبلة.