حراسة أمنية مشددة في أولى جلسات محاكمة قاتل شيماء جمال

المصدر: البيان

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نشرت أجهزة الأمن المصرية الأربعاء، قواتها في محيط محكمة الجيزة الابتدائية بشكل مكثف، وشددت من إجراءات التأمين والتفتيش لرواد المحكمة من الأشخاص العاديين، قبل وصول المتهم بقتل الإعلامية المصرية شيماء جلال.

وبحسب وسائل علام مصرية لم تسمح قوات الأمن بدخول سوى المحامين وأصحاب القضايا والأشخاص الذين تربطهم مصالح مباشرة بمجمع المحاكم، وطوقت قوات الأمن قاعة المحكمة المحددة لنظر القضية، ومنعت دخول أي أشخاص فيها حتى يأذن القاضي بدخول من يرغب لقاعة المحاكمة. وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

وصول أسرة شيماء جمال للمحكمة

ووصلت أسرة شيماء جمال إلى مبنى المحكمة في الجيزة لحضور أولى جلسات محاكمة زوجها وشريكه المتهمين بقتلها ودفن جثمانها في مزرعة بأبوصير بالبدرشين، بهدف الانتقام من شيماء جمال لمساومتها زوجها على مبالغ مالية بالملايين بهدف عدم إبلاغ زوجته الأولى بخبر زواجهما ومطالبته لها بإشهار زواجها منه.

أولى جلسات محاكمة زوج شيماء جمال

وتستعد محكمة الجنايات لنظر أولى جلسات محاكمة زوج شيماء جمال وشريكه بتهمة قتل شيماء جمال وتشويه جثمانها بمادة كيماوية حارقة ودفن جثمانها بقصد طمس معالم الجريمة.