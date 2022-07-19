نجمة البوب العالمية فوزية تغني في دبي 21 أغسطس

المصدر: (دبي ــ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مسرح ذا أجيندا في مدينة دبي للإعلام 21 أغسطس المقبل حفلاً حماسياً لنجمة البوب والمغنية وكاتبة الأغاني، فوزية، صاحبة الأغنية الشهيرة «تيرز أوف جولد». وتعاونت الفنانة الكندية من أصول مغربية خلال مسيرتها الفنية القصيرة مع عدد من أشهر الفنانين أمثال جون ليجند وديفيد جيتا، مما جعلها تحقق شهرةً واسعة ودفع شركتي إيفنتفاي وإيفنتيم لايف آسيا ومفاجآت صيف دبي للتعاون مع الفنانة الموهوبة وتوفير منصةٍ مثالية لها لتقديم عرضها الموسيقي الفريد في دبي.

وتشتهر فوزية بأدائها المؤثر وتقديم أنماط الموسيقى المتنوعة مثل البوب والآر أند بي والسينث بوب وأكوستيك بوب. وتتميز أغانيها بالكلمات المُلهمة والعاطفية التي تجعلها قريبةً من جمهورها.

وأثبتت فوزية موهبتها الحقيقية من خلال تعاونها مع عددٍ من أهم النجوم في عالم الموسيقى. وسجلت أغنيتها المشتركة مع ديفيد جيتا، باتل، التي تم إصدارها في عام 2018، نجاحاً باهراً حيث أظهرت جمال صوتها وأسلوبها المبتكر والقوي، ما منحها شهرةً واسعة ولفت الأنظار إلى موهبتها. ومنذ ذلك الحين، أصدرت العديد من الأعمال المشتركة مثل أغنية موني مع مغني الراب نينهو، وآي دير يو بالتعاون مع كيلي كلاركسون، وآي فلاي مع فرقة جالانتيس، والأغنية الأكثر شهرةً مع جون ليجند بعنوان ماينفيلدس والتي ساعدت بكتابة كلماتها.