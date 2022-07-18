وفاة المخرج العماني أنيس الحبيب

المصدر: البيان

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توفي اليوم الاثنين المخرج العماني أنيس الحبيب إثر وعكة صحية لحقت به مؤخرا، وفق وسائل إعلام محلية

الراحل قدم للساحة العمانية عددا من الأعمال وأبرزها (حارة الأصحاب) ومسلسل (في انتظار المطر) ومسلسل (إنسان من زمن المستحيل) ومسلسل (دهاليز) ومسلسل (في بيتنا قاضي) وغيرها، حيث تنوعت أعمال الراحل بين السينما والدراما الإذاعية والتلفزيونية وكان له عدد من المشاركات في النقد والقراءات التي تخص عالم السينما والدراما.

برنامج (مدينة الأطفال) في العام 1992 كان أولى محطاته العملية، حيث عمل كمساعد مخرج، وقدم نفسه كممثل في نفس العام عبر مشاركته بمسلسل (سوالف) قبل أن يعود ويعمل كمخرج منفذ في مسلسل (عمان في تاريخ ) وتمثيلية (المناطحة) التي قدمها عدد من نجوم الدراما العمانية.

يذكر أن الراحل من مواليد شهر مايو 1972م وفي العام 1994م حصل على شهادة في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت.

وقال رفيق درب الراحل أنيس الحبيب المخرج وليد الخروصي في حديثه لـ (الوطن) : لا أدري من أين أبدأ الحديث ومن أين تبحر مفرداتي فخبر رحيل أخي الأكبر وأستاذي الحبيب أنيس الحبيب كان صدمة كبيرة لي، في أول رسالة أقرؤها صباح اليوم فلا نملك إلا الرضا بقضاء الله وقدره ونسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.