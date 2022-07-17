«تسلسل الأخيار».. مناقب قادة الإمارات بأشعار سعودية

المصدر: دبي - البيان

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شدا الفنان الإماراتي حسين الجسمي بقصيدة «تسلسل الأخيار» التي صاغها الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، محملاً طياتها معاني الفخر والعزة لتسلسل رؤساء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قال فيها مسطراً معاني المحبة والترابط والتلاحم القوي الذي يجمع قادة الإمارات وشعبها:

لكِ زايدٌ فخليفةٌ فمُحَمّدُ

وتَسَلْسُلُ الأخيارِ حَتمًا يُسعِدُ

شعبًا كريمًا طبعُهُ كشُيوخِهِ

جُبِلَتْ خُطاهُ على الصعودِ فيَصعدُ

نحو العُلا والمَكرُماتُ تحُفُّهُ

في دارِ خيرٍ عزُّها يَتَجَدَّدُ

تيهي إماراتَ السموِّ على الدُّنا

إخوانُ شمّا إرثُكِ المُتمدِّدُ

وحملت القصيدة أيضاً في أبياتها وصفاً لقوة العلاقة الأخوية المتينة التي تجتمع بها قادة المملكة العربية السعودية وقادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وشعبيهما:

لكِ يا إماراتُ المكارمِ جارةٌ

تأسى لحُزنِكِ عندَ سعدِكِ تسعدُ

دارُ الأماجِدِ والرسالةِ والهدى

دارٌ بها دُفِنَ المبشِّرُ أحمدُ

دارٌ يحبكِ شعبُها ومليكُها

سلمانها ووليُّ عهدٍ يعضُدُ

فكأننا قلبٌ وأنتم نبضُهُ

دارانِ في دارٍ وشعبٌ واحدُ

وقد تعاون الجسمي في تلحين قصيدة «تسلسل الأخيار» مع الملحن صادق الشاعر، وتوزيع محمد القريتلي، وقام بطرحها وعرضها في القنوات الفضائية وعبر القناة الرسمية الخاصة في موقع YouTube ضمن فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية التي جاءت بالعربية الفصحى.