حقيقة وفاة الفنانة العراقية ساجدة عبيد

المصدر: البيان

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء أفادت بوفاة المطربة العراقية ساجدة عبيد.

واستنكرت الفنانة ساجدة عبيد عبر حسابها في "إنستغرام" ملاحقة الشائعة لها، رغم ردها بطريقة غير مباشرة طوال الأيام الماضية عليها، بنشر مقاطع فيديو تعلن فيه عن حفلها الذي أقيم الخميس الماضي في العاصمة بغداد.

كما ردت الفنانة العراقية على تساؤلات متابعين بشأن وفاتها، منتقدة مروجي الشائعة، مؤكدة أنها "ضجرت منها".

وفي عدد من المنشورات عبر حسابها، وصفت الفنانة العراقية ناشري شائعتها بأنهم "لا يخافون الله".

ساجدة عبيد، البالغة من العمر 64 عاما، واحدة من أبرز مغنيات العراق، اشتهرت بنمط الأغاني الشعبية وأيضا الجوبي والأغاني الريفية، وغنت كذلك النمط الغجري.

بدأت الغناء منذ كانت بعمر 12 سنة، لكن انطلاقتها الحقيقية في الغناء كانت عام 1978 بأغنية "يتيمة"، قدمت خلال مسيرتها الفنية مجموعة من روائع الأغاني.

شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية، ومن أبرزها: "مهرجان بابل الدولي، مهرجان لوزان تحت الأرض للأفلام والموسيقى".