جوليان مور تترأس لجنة تحكيم مهرجان البندقية

المصدر: روما ـ أ ف ب

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تترأس الممثلة الأمريكية جوليان مور لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي الذي يقام في سبتمبر المقبل، حسب ما أعلن المنظمون أمس الجمعة.

وترأس مور التي فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم «ستيل أليس» عام 2014، لجنة تحكيم من ستة أشخاص في المهرجان الذي يستمر 11 يوماً في المدينة الإيطالية.

ويهيمن المخرجون على لجنة التحكيم في مهرجان هذا العام، إذ تضم الأرجنتيني ماريانو كوهن والإيطالي ليوناردو دي كوستانزو والإسباني رودريغو سوروغوين والفرنسية أودري ديوان.

وفازت ديوان بجائزة الأسد الذهبي في البندقية العام الماضي عن فيلمها «ذي إيفنت» الذي يتمحور حول عمليات إجهاض سرية.

كما تضم لجنة التحكيم الممثلة الإيرانية ليلى حاتمي وكاتب السيناريو الياباني البريطاني كازو إيشيغورو.

يشار إلى أن مهرجان البندقية السينمائي هو الأقدم في العالم، ومن أكثر المهرجانات شهرة. وتقام نسخته التاسعة والسبعون في الفترة من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر من العام الجاري.