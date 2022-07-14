المصدر: البيان

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كشفت نقابة المهن التمثيلية في مصر حقيقة وفاة الفنان باسم سمرة، وذلك بعد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، شائعات أفادت بوفاة الفنان المصري.

وقال الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن ما يتردد حول وفاة الفنان باسم سمرة شائعة سخيفة لا أساس لها من الصحة وفقا لموقع مصراوي.

ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن الفنان باسم سمرة، قوله إن صحته جيدة ولا يعرف مصدر بث مثل هذه الشائعات، موجهًا شكره إلى كل من بادر بالسؤال عنه فور انتشار هذه الشائعة.

ويشارك الفنان باسم سمرة في موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلم "عمهم".

وفيلم "عمهم" بطولة محمد إمام، محمد سلام، أيتن عامر، هدى المفتي، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولي، محمد لطفي، محمد ثروت، أحمد