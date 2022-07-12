فيديو.. محمد رمضان يثير الجدل بقفاز من ذهب

المصدر: البيان

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عاد الفنان المصري الشهير محمد رمضان إلى إثارة الجدل مرة أخرى من خلال ترويجه لحفله الجديد الذي يقام في مدينة اسطنبول التركية يوم 13 يوليو الجاري.

وقال رمضان تعقيباً على الفيديو : "رايح أولع تركيا وراجع على طول.. من الساحل الشمالي للحفلة الأضخم في اسطنبول 13-7 ثقة في الله نجاح"، حيث ظهر وهو يرتدي قفاز ذهبي على شكل هيكل عظمي."

وأظهر الفيديو محمد رمضان في طائرة خاصة أقلته من مطار برج العرب بعد أن تواجد في الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية وتوجه إلى تركيا وظهر في الفيديو وهو يرتدي حلياً من الذهب على ظهر كف يده ما أثار غضب الجمهور.