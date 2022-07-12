وفاة مؤلف موسيقى أفلام جيمس بوند الشهيرة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي المؤلف الموسيقي البريطاني مونتي نورمان الذي وضع خصوصا الموسيقى التصويرية لباكورة أفلام سلسلة جيمس بوند، الاثنين عن 94 عاما، على ما أعلن موقعه الإلكتروني.

ونشر الموقع صورة كبيرة بالأبيض والأسود يظهر فيها المؤلف الموسيقي مبتسما، مرفقا إياها بتعليق جاء فيه "بكثير من الأسى نُعلمكم بوفاة مونتي نورمان في 11 يوليو 2022 بعد معاناة قصيرة مع المرض".

وألف مونتي نورمان الموسيقى التصويرية لأول أفلام سلسلة جيمس بوند، "دكتور نو" سنة 1962، لكنّ عمله لم يقنع يومها المنتجين الذين طلبوا إلى جون باري (المتوفى في يناير 2011 والعملاق في مجال تأليف الموسيقى التصويرية، مع أعمال شهيرة بينها "ميدنايت كاوبوي" و"أوت أوف أفريكا")، إعادة ترتيب العمل.

ونسب باري لاحقا موسيقى "دكتور نو" إلى نفسه، لكن في مارس 2001، فاز مونتي نورمان بدعوى قضائية بتهمة التشهير ضد صحيفة "صنداي تايمز" التي نسبت العمل إلى جون باري.

وحصل نورمان من الصحيفة على تعويضات قدرها 30 ألف جنيه استرليني (حوالي 48 ألف دولار حينها)، بسبب هذا المقال الذي نُشر في أكتوبر 1997.

وتعلم نورمان المولود في عائلة يهودية تركت العاصمة البريطانية في مطلع الحرب العالمية الثانية، في سن السادسة عشرة العزف على غيتار أهدته إياه والدته، واكتشف موسيقى البيتلز وإريك كلابتون.

وفي خمسينات القرن الماضي ومطلع الستينات، غنى لفرق جاز، بينها خصوصا فرقة سيريل ستابلتون وتد هلث ونات تمبل، كما شارك في حفلات للمنوعات.

وإلى جانب برني هيل، شارك في جولات فنية قدم خلالها عروضا تمثيلية أو موسيقية تبعا لميول سكان المناطق التي كان يزورها.

وبدأ بعدها التأليف الموسيقي، وكتب أغنيات لكليف ريتشارد وتومي ستيل، أحد رواد الروك في بريطانيا، فضلا عن موسيقى لمسرحيات استعراضية مثل "مايك مي أن أوفر" و"إكسبريسو بونغو".