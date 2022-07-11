«غلبان».. 2.4 مليون مشاهدة خلال يومين

المصدر: دبي ـ البيان

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لم تكد الفنانة أصالة نصري تطل بأغنيتها «غلبان» حتى حلقت عالياً في فضاء المنصات الرقمية، ومعها يوتيوب، لتحصد الأغنية في غضون يومين فقط، أكثر من 2.4 مليون مشاهدة، الأمر الذي أشاع الفرح في قلب أصالة نصري التي نشرت عبر «ستوري انستغرام» مشهداً من كليب الأغنية، معبرة في الوقت نفسه عن فرحتها بتحقيق الأغنية لهذا الرقم القياسي، وعلقت عليها بالقول: «بإمكانكم الآن الاستماع إلى جديد أصالة الفن العربي.. أغنية «غلبان» على أنغامي، وهي من كلمات منه القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى – روتانا».

احتفال أصالة بما حققته أغنيتها من رقم قياسي، يأتي في وقت احتفلت فيه مع زوجها الشاعر فائق حسن، بمرور عام على زواجهما، وفي هذا السياق، أكد زوجها أن «العام الذي مر على زواجه بالنجمة السورية أصالة من أجمل سنين حياته»، واحتفالاً بهذه المناسبة، كان حسن قد نشر عبر حسابه على «انستغرام»، صورة تجمعه بها وهما يركبان دراجة نارية، وعلق بالقول: «كل عام وانت لي وأنا لك دون تكلف.. ببساطة بعفوية.. الحب هو أن تكون أنت ولا شيء سواك! شكراً لسنة هي أجمل سنين حياتي، شكراً لعطائك الإنساني، شكراً لكل كلمة لكل همسة لكل تفاصيل قصتنا».